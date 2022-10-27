بتهمة فساد مالي تقدر بـ700$.. النائب العام يحبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا

أخبار ليبيا 24

أصدرت النيابة العامة، تعليماتها بحبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا على ذمة التحقيقات.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، عبر منصته الرسمية أن التهمة الموجهة للمراقب هي تهمة فساد مالي قدره 700 ألف دولار، وأضاف البيان أن النيابة رصدت “انحراف المتهم عن المسار الوظيفي؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع التشريعات”.

وأضاف بيان المكتب أن المتهم “لم يأتِ بما ينفي إسهامه في تحصُّل غيره على منافع مادية تجاوزت سبعمائة ألف دولار؛ ومخالفة التشريعات باعتماده إجراء صرف مرتب شهري لأحد العاملين بقيمة سبعة آلاف دولار شهريا استنادا على عقد استخدام محلي؛ وتعمُّده تكرار صرف أتعاب مكتب محاماة جرى التعاقد معه عن الأعمال ذاتها”.

وأشار البيان إلى أنه وبمجرد إنتهاء المحقق من إجراء استجواب المتهم، أمر بحسبه احتياطيًا على ذمة التحقيق.