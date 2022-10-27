الهنقاري: الدبيبة سبق الحكام العرب في التواصل مع الشعب

اعتبر المحلل السياسي لقنوات الإخوان، والمؤيد للاحتلال التركي للمنطقة الغربية محمد الهنقاري، أن زيارة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لمديرة مدرسة درع ليبيا بقصر بن غشير المعتدى عليها، انحياز للشعب وحرص على التواصل الشعبي، زاعمًا أن الدبيبة سبق جميع الزعماء العرب في خطوات التواصل مع العامة.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن زيارة مديرة المدرسة التي تعرضت للاعتداء من «الهمج»، تظهر اهتمام رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة وتخصيص وقت بالتواصل مع عامة الشعب في السراء والضراء”، على حد تعبيره.

وادعى أن تواصل الدبيبة مع عامة الشعب لم يفعلها أحد من قبل وحتى حكام العرب من الشرق إلى الغرب.

وكان المستشار النائب العام الصديق الصور، تابع ما نشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول ما أصاب مديرة مدرسة درع ليبيا بمنطقة قصر بن غشير، وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها، اللتين اعتدت عليهما شقيقتا إحدى الطالبات في المدرسة وأمهم.

ووجَّه النائب العام، بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة؛ لما تشكِّله من نكران لفضل المعلم ومن مساس برسالته وما يجب له من توقير لدى المجتمع.

وبادر مأمور الضبط القضائي إلى إحالة أوراق إثبات الواقعة على سلطة التحقيق؛ فتولَّى وكيل النيابة، بنيابة قصر بن غشير الجزئية، استجواب إحدى الفاعلات اللاتي تعمَّدن جرح مديرة المدرسة وضرب الإخصائية الاجتماعية، وإهانتهما.

وبعد اتهام المستجوَبة أمر المحقق بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق.