وزيرة الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير الكويت لدى ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش السفير فوق العادة ومفوض الكويت في ليبيا “زياد فيصل المشعان” والذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

وأكدت وزيرة الخارجية استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للسفير لأداء عمله بحسب المكتب الإعلامي للوزارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد السفير دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وحرص الكويت على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين.