الدبيبة يؤكد ضرورة العمل على حصر الاحتياجات العاجلة والبدء بإعادة إعمار مدينة مرزق

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأربعاء في ديوان مجلس الوزراء رئيس وأعضاء المجلس التسييري مرزق وعددًا من حكماء المدينة وأعيانها.

رئيس المجلس الاجتماعي مرزق، أكد بحسب مكتب إعلام الدبيبة دور الحكومة في إرساء دعائم السلم بين أهالي المدينة، لافتًا إلى أهمية دعم المجلس التسييري وصندوق الإعمار لتهيئة المدينة لاستقبال سكانها.

بدوره، أكد الدبيبة خلال اللقاء، ضرورة العمل من داخل مرزق، وحصر الاحتياجات العاجلة، والبدء بإعادة إعمار المدينة.

