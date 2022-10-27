وزارة الصحة تعتزم إطلاق جملة من البرامج التوعوية لتعزيز صحة المجتمع

أخبار ليبيا 24

بحث مسؤلون في وزارة الصحة مع مدير مركز مكافحة الأمراض؛ آليات إطلاق حزمة من البرامج التوعوية لتعزيز صحة المجتمع.

وزارة الصحة بحكومة الوحدة نشرت بيان أوضحت فيه أن البرامج الوطنية التي تعتزم الوزارة اطلاقها هي «البرنامج الوطني للمسح الجيني لحديثي الولادة، والحملة الوطنية للاكتشاف المبكر لأورام الثدي والقولون، والفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس والجامعات»

وبحسب البيان، خلُص الاجتماع حول وضع عدد من الخطط لتنفيذ حزمة البرامج الوطنية، ومتابعتها واعتمادها من نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

وفي سياق ذي صلة، استعرض وزير الصحة مع مدير مستشفى الأطفال بطرابلس، ومدير مستشفى طرابلس المركزي، وبحضور إدارة المشروعات بوزارة الصحة؛ المشاريع الجاري تنفيدها بالمُستشفى ونسب الإنجاز فيها.

بدوره أكد أبوجناح أن وزارة الصحة «ستشرع في تسديد جزء من الديون المستحقة لصالح الشركات المنفذة لمشاريع صيانة وتجهيز مستشفى طرابلس المركزي؛ للدفع بعجلة الخدمات الطبية وتشغيل الأقسام والوحدات الحيوية والتي خرجت عن الخدمة بعد توقف تسييل المخصصات المالية لمشاريع الصيانة» وفقًا لبيان وزارة الصحة.