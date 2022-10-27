إيطاليا: عدم الاستقرار في ليبيا أدى لزيادة تدفقات المهاجرين

أعلنت السلطات الإيطالية أن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا تمثل عاملا حاسما في دفع ظاهرة الهجرة بزيادة قدرها (+ 75.83%)

وحسب المذكرة الصادرة في أعقاب اجتماع اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام، برئاسة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، فإنه ومنذ بداية العام الحالي إلى يوم أمس الأربعاء وصل 79،647 مهاجرًا إلى سواحل البلاد في 2044 عملية إنزال، مما يشكل زيادة قدرها 50.78% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بحسب وكالة آكي.

وبحسب المذكرة ترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي البلدان الرئيسية التي يغادر منها المهاجرون. وبشأن ليبيا على وجه الخصوص، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي تمثل عاملا حاسما في دفع ظاهرة الهجرة (+ 75.83%)

كما أشارت المذكرة إلى “ارتفاع التدفقات من تونس بزيادة قدرها 25.96% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، كما تمّ تسجيل تصاعد ملحوظ للمهاجرين عبر تركيا، بزيادة بنسبة 43.02% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما “انخفضت بصورة طفيفة تدفقات الهجرة من الجزائر، الموجهة بشكل شبه حصري إلى سردينيا، حيث تراجعت بنسبة 7.12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 “.