طرابلس | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ينشر مشاهد مؤسفة من داخل مطبخ دار المسنين

ليبيا – نشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مشاهد مؤسفة من داخل مطبخ دار العجزة والمسنين المشرف عليه شركة البريق للخدمات التموينية.

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس رفقة الحرس البلدي بالمركز زار مكان تحضير الطعام داخل دار العجزة والمسنين الموكل إلى شركة بريق للخدمات التموينية.

ولاحظ مفتشو المركز عدم وجود شهادات صحية عند بعض العاملين بالإضافة إلى أن النظافة تحتاج إلى اهتمام.

ورصد مفتشو المركز وجود لحوم فاسدة نتيجة الحفظ السيئ إلى جانب وجود خلط بين أصناف اللحوم وكذلك الفواكه.

وأشار المركز عدم الفصل بين مراحل تحضير الطعام داخل المطبخ ،مؤكدًا أن المكان يحتاج إلى الصيانة في بعض الأماكن.ا

كما نوه المركز إلى أن أجهزة التهوية الآلية لا تعمل بالإضافة إلى عدم وجود برنامج لمكافحة الآفات.

ونبه المركز على ضرورة مراعاة الحالة الصحية للنزلاء عند تحضير الطعام.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكد اتخاذه كافة الإجراءات القانونية المتخذة والإجراءات الضبطية اللازمة.

