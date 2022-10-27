الأرصاد: سُحب وأمطار وخلايا رعدية بداية من السبت

توقع المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة أن تبقي درجات الحرارة القصوى اليوم الخميس، في معدلاتها حيث تترواح مابين ( 26 – 30 )مْ، على اغلب المناطق الليبية.

وأشار المركز في بيانه حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس 27/ 10/ 2022 وخلال اليومين القادمين، إلى احتمال حدوث شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الساحل الغربي.

ولفت المركز إلى تكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الجفرة، وقد يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

ورجح المركز أن تكون الاجواء خريفية على مناطق شمال ليبيا بداية من يوم السبت مع تكاثر للسحب وسقوط امطار متفرقة من حين الى اخر قد تصحبها خلايا رعدية علي بعض مناطق شمال الشرقي.