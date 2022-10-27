المنقوش تبحث تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد والطاقات المتجددة مع الكويت

أخبار ليبيا 24

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، رفقة سفير ومفوض الكويت في ليبيا، زياد فيصل المشعان، مجالات التعاون بين الطرفين في مجال الاقتصاد والطاقة المتجددة والاستثمارات.

جاء ذلك خلال فعاليات تسليم السفير للمنقوش نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا، حيثُ أكدت المنقوش على استعداد الوزارة لتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة للسفير لأداء عمله على أكمل وجه.

من جانبه شدد زياد المشعان، على موقف بلاده ودعمها للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وحرص الكويت على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين، وفقًا لبيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفي وقت سابق، بحثت المنقوش مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان آخر المستجدات على الساحة الليبية.وقالت الخارجية، إن الجانبان “بحثا الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبيين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات”