دبلوماسي أمريكي: بحثت مع المنقوش تركيز الجهود نحو إجراء الانتخابات

أكد مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” أنه بحث مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أهمية تركيز كل الجهود على التحرك نحو إجراء انتخابات في الوقت المناسب.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الدبلوماسي الأمريكي أكد أنه بحث مع وزيرة الخارجية أهمية تركيز كل الجهود على التحرك نحو إجراء انتخابات في الوقت المناسب تحظى بالدعم في جميع أنحاء ليبيا وتستعيد سيادة البلاد بالكامل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين بحثا الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات كما جرى مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأكدت المنقوش البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.