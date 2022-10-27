«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة عصير قادمة من الجزائر

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الخميس، رفض شحنة عصير متعدد النكهات جزائرية المنشأ؛ نظرًا لاحتوائها على لون محظور.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة المكونة من 960 ستيكة شاحنة واحدة، من إنتاج شركة أوميقا «omega»، وصلت معبر رأس جدير البري، لكن جرى رفضها.

– رفض شحنة عصير فراولة قادمة من إسبانيا عبر ميناء الخمس

سبب رفض شحنة العصير

وأوضح أن سبب الرفض هو «احتواؤها على لون محظور E102».

ويوم الجمعة الماضية الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية رفض شحنة عصير فراولة قادمة من إسبانيا عبر ميناء الخمس، تحمل العلامة التجارية (Enjoy,upcrade) تبلغ 3970 صندوقا.

عينة من شحنة العصير التي جرى منعها في معبر رأس جدير. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

عينة من شحنة العصير التي جرى منعها في معبر رأس جدير. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)