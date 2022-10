الأمين: سيناريو تدوير الأزمة في ليبيا من خلال حوارات ومخرجات هزيلة أصبح مكشوفًا لدى الليبيين

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن سيناريو تدوير الأزمة في ليبيا من خلال اللقاءات وماينتج عنها من آليات حوار ومخرجات هزيلة ،أصبح مكشوفا لدى الليبيين وغيرهم،لافتًا إلى أنه لا هدف من وراء اللقاءات إلا إطالة بقاء الأجسام المهترئة الفاشلة والشخصيات التي كره مشاهدتها الليبيون.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” ،أضاف:” الواضح أن مايسمى بالمجتمع الدولي مستمر في رعاية تدوير هذا العبث وتجاهل حل أهم عناصر الأزمة التي نص عليها حوار الصخيرات وكذلك جنيف ومن أهم بنودها الترتيبات الأمنية بإخراج كافة الميليشيات المسلحة خارج العاصمة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات ووضع حد للفساد وتوزيع عادل للثروة”.

وتابع الأمين حديثه:” كل من له عقل وقلب منيب يدرك أن هذه الاستحقاقات ضرورة حتمية قبل الحديث عن أي اتفاق (حكومة موحدة أو غيرها) ،وبما أن دول بعينها متغلغلة في أزمة ليبيا لا ترى في ليبيا إلا كعكة مغرية قد غرسوا فيها سكاكينهم تقف دون تنفيذ هذه الاستحقاقات بتواطؤ مع عملاء لهم في الداخل”.

وواصل الأمين حديثه :” وعليه فلم يعد أمامنا لإنهاء هذه المهزلة إلا بتنفيذ ما نص عليه دستور 1951 الاتحادي باستثناء مايتعلق بنظام الحكم فذلك يترك لاستفتاء”.

وأردف:” أما شكل الدولة الفدرالي ( الاتحادي) الذي تنادي به برقة وجزء فاعل من فزان في هذه المرحلة قد أصبح ضرورة حتمية، لفك الارتباط عن سياسة الأمر الواقع المفروضة في العاصمة والمدعومة من دول أصبحت محتلة لليبيا بما تعنيه الكلمة من معنى”.

وأكمل الأمين حديثه :”باستثناء باب نظام الحكم الذي يترك للاستفتاء لاحقا نطالب بتنفذ دستور الاستقلال الذي نجح في توحيد ليبيا سابقا بحيث تنتخب مجالس تشريعية في كل إقليم تختار حكومات فدرالية لها وتحل جميع السلطات القائمة وتقسم الثروة وفق مانص عليه الدستور بين الأقاليم ويعتمد بنك مركزي في كل إقليم ويجمد نصيب السلطة المركزية وكذلك الإنفاق على المؤسسات التابعة لها بما في ذلك الخارجية إلى حين التوافق على شكل الدولة ونظام الحكم باستفتاء عام” .

