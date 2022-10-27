شركة الكهرباء تستعد لربط وحدتين بخاريتين على الشبكة بقدرة إنتاجية تبلغ 420 ميغا وات

أخبار ليبيا 24

تواصل الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء، أعمال الصيانة الدورية لمدخل مياه البحر للوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

الشركة أفادت بأن الفرق الفنية تعمل على تنظيف مكثفات التبريد وصيانة منظومة الهيدروليك بالمبرد الحرارى للوحدتين اللتان ستكونان علي الشبكة الكهربائية خلال الأيام القادمة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 420 ميغا وات.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خُططها لرفع القدرات الإنتاجية للمحطات؛ استعداد للذروة الشتوية، وقالت الشركة في بيانها «إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، وذلك من خلال إجراء اعمال الصانة الدورية للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج »