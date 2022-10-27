ليبيا: الدبيبة يناور بورقة الانتخابات… ودعم أميركي للجهود الأممية

ناور رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مجددا أمس بورقة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واعتبر أن المجتمع الليبي مهدد ممن وصفها بقوى الظلام، داعيا الشعب لـ«عدم الاستماع للغوغائيين».

وادعى الدبيبة في اجتماع لحكومته بالعزيزية أنها «منحازة للشعب الليبي في تحقيق حلمه بالوصول إلى الانتخابات»، وقال: «من يخشى الانتخابات سيعرقلها، ومن أرادها سيجد الفرص لتحقيقها».

وقال الدبيبة: «لا يوجد أي عائق أمني للوصول إلى الانتخابات وما نحتاجه هو التزام جميع الأطراف بها، لافتا إلى ارتباط كل مديريات الأمن بالدوائر الانتخابية». وبعدما أكد سعيه «لإجراء الانتخابات بشكل فعلي وليس مجرد مغامرة أو وهم»، خاطب الدبيبة الشعب الليبي قائلا: «لا تسمعوا للغوغائيين، فلا يوجد ما يمنع لإجراء الانتخابات».

وغمز الدبيبة من قناة إخفاق مجلسي النواب والدولة حتى الآن في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وقال إن هذه القاعدة لا يجب أن تكون مفصلة على أشخاص، ويجب أن تكون عادلة.

وتابع «لن تكون هناك مراحل انتقالية جديدة، والطبقة السياسية تتحالف عندما تشعر بالخطر»، وتعهد بمواصلة الحكومة تقديم الخدمات في كافة مناطق البلاد رغم ما وصفه بمحاولات جر البلاد للحرب.

واستبق الدبيبة اجتماع حكومته بتفقد مديرة مدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي، التي تعرضت للضرب من قبل أولياء أمر عدد من الطالبات، وشد من عزمها وزميلاتها. وقال الدبيبة إنه أبلغها بتوجيهه لإصدار لائحة خاصة بمديري المدارس، لمنحهم الحماية القانونية اللازمة، وصرف علاوة تميز لهم.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع مساء أول من أمس لمتابعة بداية العام الدراسي، على ضرورة تفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي والمرشد النفسي للقيام بدورهما، مشيرا إلى أنه أمر بحصر الاحتياج الفعلي للمعلمين، ليتم معالجة أوضاعهم، وضرورة صرف الميزانية التشغيلية للمدارس بشكل مباشر والاستفادة منها بشكل جيد.

إلى ذلك، أعلن منتسبو منطقة الجبل الغربي العسكرية الدخول في اعتصام مفتوح، وحذروا في بيان لهم مساء أول من أمس من أن عدم صرف مرتباتهم ستكون له تداعياته قد لا تُحمد عقباها، وقالوا إن الباب مفتوح لكل الخيارات.

وطالبوا المجلس الرئاسي باعتباره نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي بمسؤوليته القانونية، والتدخل الفوري لضمان حقوقهم.

بدوره، استغل عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة مناسبة أسبوع نزع السلاح، للتعهد ضمنيا بنزع سلاح الميليشيات المسلحة، وكرر في بيان مقتضب عبر تويتر التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في ليبيا لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة.

وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من أول اجتماع لباتيلي أمس مع أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) في سرت.

وكان باتيلي ناقش مساء أول من أمس مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري سبل معالجة الأزمة السياسية الحالية بما في ذلك الجهود المبذولة لإعداد إطار دستوري متين يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة، لافتا في بيان له أمس إلى أنهما ناقشا نتائج اجتماع المشري مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في الرباط بالمغرب.

وأعرب عن أمله في أن تؤمن هذه الجهود الاستقرار وإنهاء أزمة شرعية المؤسسات الوطنية التي طال أمدها.

وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس ليزلي أوردمان، عقب اجتماعه مع باتيلي مساء أول من أمس، إن بلاده تدعم بشكل كامل جهوده للضغط من أجل اتفاق سياسي يمكن أن يفضي إلى انتخابات في الوقت المناسب في ليبيا.

كما بحث أوردمان في طرابلس اليوم مع وفد من حكومة الدبيبة ضم وزيري الدولة للاتصال وشؤون مجلس الوزراء الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والمساءلة المالية في القطاع العام من أجل التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء ليبيا.

بدوره، قال وليد اللافي وزير الدولة للاتصال بالحكومة إنه بحث مع المستشار الإعلامي لوزارة الخارجية البريطانية جون حسين، برامج التطوير والتدريب في مجال الاتصال الحكومي، ودعم جهود هيئة الرصد، والمشاركة في منتدى الاتصال الحكومي، المزمع عقده في طرابلس الشهر القادم.

من جهته، قال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي إنه بحث أمس في طرابلس مع كنعان يلماز سفير تركيا جهود المصرف في الإفصاح والشفافية والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية. ونقل عن يلماز إشادته بنهج المصرف في الشفافية والإفصاح، الذي ادعى أنه نال قبول المجتمعين الدولي والمحلي.