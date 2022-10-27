وزير العمل يبحث ملف الإفراجات المالية

بحث وزير العمل و التأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي الرضا مع عمداء بلديات الجنوب ملف الإفراجات المالية والملاكات الوظيفية للبلديات وآلية التنسيق لحلها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بقر الوزارة بحث إقامة عدد من البرامج التدريبية في بلديات الجنوب وفق متطلبات احتياجات سوق العمل ببلديات المنطقة الجنوبية؛ كما تم الاتفاق على التنسيق مع مكاتب العمل بالمناطق والبلديات لتنفيذ حملة تفتيشية لتنظيم سوق العمل بما يمكن الشباب العاطلين عن العمل.