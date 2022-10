اليونان: تركيا ابتزت ليبيا من بوابة تزويدها بالسلاح للحصول على مكاسب بحرية

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل الإعلام اليونانية تأكيدها رفض أثينا رسميًا للاتفاقيتين الأمنيتين المبرمتين مؤخرًا في مدينة أسطنبول.

التقرير المفتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إدلاء ديبلوماسي يوناني رفيع المستوى لم يتم ذكر اسمه بقوله: إن تركيا ابتزت ليبيا للموافقة على توقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بإرسال أسلحة إلى البلاد.

وأضاف التقرير: إن هذا التصريح جاء للرد على الاتفاقيتين الموقعتين من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزير دفاع تركيا خلوصي آكار.

ترجمة المرصد – خاص

