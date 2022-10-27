أخبار ليبيا 24

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت وصول 6500 طن من القمح، إلى ميناء طرابلس البحري، وذلك عبر ناقلة الحبوب “SUNFRY” التابعة للخط الملاحي الكناري.

الشركة أشارت في بيانات إلى وصول مجموعة من البواخر التجارية إلى أرصفة الميناء، محملة لحاويات السلع والبضائع المتنوعة، وبحسب البيانات، وصلت السفينة “VENTO DI MEZZOGIORNO” التابعة للوكيل الملاحي جرمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 68 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى وصول السفينة “PAFILIA” التابعة للوكيل الملاحي الدليل للتوكيلات الملاحية، محملة بـ57 حاوية من البضائع والسلع المتنوعة.

وسبق ذلك وصول السفينة “ANWAAR LIBYA” التابعة للخط الملاحي العالمية، وعلى متنها 23 ألف لتر من البنزين.