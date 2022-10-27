الجيش الليبي.. خطوات ناجحة لرفع كفاءة "القوة الصاروخية"

تمكنت الكوادر الفنية في الجيش الوطني الليبي، من رفع كفاءة دفعة جديدة من منظومات الصواريخ بعيدة المدى، وذلك في ظل جهد متواصل بدأ منذ أشهر من أجل إعادة تأهيل هذا السلاح الحيوي.

ونظمت إدارة المدفعية والصواريخ بالجيش استعراضا تدريبيا لوحدات إطلاق الصواريخ الباليستية من طراز “آر-17 إلبروس”، والسرايا الفنية وقوات الإسناد الأخرى، حسب المسؤول الإعلامي بالجيش، عقيلة الصابر.

وأوضح الصابر أن عددا من قادة الجيش تفقدوا القوات المشغلة للمعدات، للوقوف على جاهزيتهم، والقدرة على تنفيذهم المهام الموكلة إليهم، حيث اطلعوا على بيان عملي لعمليات تشغيل تلك المنظومات.

معدات “شبه مدمرة”

صواريخ باليستية

رسالة ردع

ويعد اهتمام الجيش الليبي بأعمال تطوير تلك المنظومات بمثابة “رسالة مهمة” لإظهار قدرته على الردع، كما يرى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط.

واعتبر قشوط أن الجيش الليبي “تمكن من إتمام عمليات إعادة التأهيل رغم حظر السلاح المفروض على ليبيا طيلة الـ11 عاما الأخيرة”.

“بالإضافة إلى القدرة التدميرية الكبيرة التي تمثلها تلك الأسلحة، لها فائدة أخرى هي دعم الروح المعنوية للمواطنين وأفراد القوات المسلحة، والافتخار بما لديها من قدرات وكفاءات، بما يعزز زرع حالة الانتماء والوطنية لدى الشعب”، وفق قشوط.