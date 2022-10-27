الدبيبة: شددت من عزم مديرة مدرسة «درع ليبيا» وزميلاتها

أكد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن سيوجه بإصدار لائحة خاصة بالمعلمين لمنحقهم الحماية القانونية اللازمة، بعد واقعة الاعتداء على مديرة مدرسة درع ليبيا بقصر بن غشير.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على “تويتر”:” أثناء ذهابي لاجتماع مجلس الوزراء في العزيزية، تفقدت مديرة مدرسة “درع ليبيا” للتعليم الأساسي”.

وأضاف الدبيبة:” شددت من عزمها وزميلاتها، وأكدت لهن توجهنا لإصدار لائحة خاصة بمديري المدارس؛ لمنحهم الحماية القانونية اللازمة، وكذلك صرف علاوة تمييز لهم”.

وكان المستشار النائب العام الصديق الصور، تابع ما نشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول ما أصاب مديرة مدرسة درع ليبيا بمنطقة قصر بن غشير، وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها، اللتين اعتدت عليهما شقيقتا إحدى الطالبات في المدرسة وأمهم.

ووجَّه النائب العام، بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة؛ لما تشكِّله من نكران لفضل المعلم ومن مساس برسالته وما يجب له من توقير لدى المجتمع.

وبادر مأمور الضبط القضائي إلى إحالة أوراق إثبات الواقعة على سلطة التحقيق؛ فتولَّى وكيل النيابة، بنيابة قصر بن غشير الجزئية، استجواب إحدى الفاعلات اللاتي تعمَّدن جرح مديرة المدرسة وضرب الإخصائية الاجتماعية، وإهانتهما.

وبعد اتهام المستجوَبة أمر المحقق بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق.