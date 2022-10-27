إحالة منحة الموفدين عن الربع الثالث لحسابات ملحقات السفارات الليبية

أعلنت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، الخميس، عن إحالة منحة الطلبة الموفدين عن الربع الثالث إلى حسابات الملحقيات بالسفارات الليبية بالخارج.

وأكدت الإدارة، في منشور على «فيسبوك»، أنها عاكفة على إتمام إحالة الربع الرابع تفاديًا لأي تأخير، مثمنة في الوقت نفسه جهود الجهات المساهمة في تسريع وإنجاز إجراءات الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والمالية وإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

– إدارة الملحقيات: إحالة منحة الموفدين عن الربع الثالث للمصرف «المركزي»

وكانت إدارة الملحقيات قد أحالت منحة الربع الثالث إلى مصرف ليبيا المركزي في 14 أكتوبر الجاري.