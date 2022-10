ليبيا – واكب تقرير تحليلي نشره المركز الإخباري للأمم المتحدة ما ورد بإحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي حول أزمة ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد مواجهة باتيلي لحالة الجمود السياسي في البلاد من خلال منحه الأولوية للمشاورات مع ممثلي المجتمعات السياسي والمؤسسي والأمني​​ المدني، أملًا في التصدي لجملة التحديات الناجمة عن استمرار هذه الحالة.

وبين التقرير أن الوضع في ليبيا يستدعي عملية توافقية لإعادة الشرعية من خلال إنشاء مؤسسات قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي على أساس إرادة سياسية حقيقية، ما يعني أن الأهم الآن هو المضي في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف التقرير: إن هذه المشاورات تهدف إلى تصميم رد على هذه التحديات السياسية الرهيبة، في وقت ما زالت فيه خلافات كبيرة حول الكيفية التي يريد بها الليبيون التغلب على هذه الأزمة.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقرير تحليلي: الوضع في ليبيا يستدعي عملية توافقية لإعادة الشرعية للمؤسسات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية