المنقوش تستلم أوراق اعتماد سفير الكويت الجديد لدى ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، نجلاء المنقوش، سفير فوق العادة ومفوض الكويت في ليبيا، زياد فيصل المشعان، والذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

ورحبت المنقوش، بالسفير الجديد لدولة الكويت متمنية له التوفيق في مهامه، ومؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للسيد السفير لأداء عمله.

ونقل السفير الكويتي في مستهل لقائهما تحيات وزير الخارجية الكويتي، مؤكداً دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وحرص الكويت على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين.