شركة البريقة تُرسل 930 ألف لتر بنزين إلى المنطقة الجنوبية

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وصلت إلى مستودع سبها النفطي، شُخنة من الوقود بشقيه البنزين والديزل، قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

شركة البريقة أعلنت في بيان عبر منصتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنّها قامت بارسال 930 ألف لتر من البنزين، و 159 ألف لتر من الديزل إلى المنطقة الجنوبية، موضحةً أن هذه الكمية سيتم توزيعها عبر 27 محطة توزيع على مختلف المناطق الجنوب، مثل سبها وأوباري والقطرون ووداي عُتبة وتراغن وغيرها من المناطق.

وفي سياق ذي صلة، أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز حوالي 1800 أسطوانة غاز طهي إلى مستودع سبها النفطي، سيتمُ توزيعها عبر 6 محطات بواقع 300 أسطوانة غاز طهي لكل محطة.