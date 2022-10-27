باتيلي: شجعتُ لجنة 5+5 على المضي قدماً نحو استقرار ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه شجع أعضاء اللجنة 5+5 على تحمل مسؤولياتهم والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا.

وأوضح عبدالله باتيلي عبر حسابه في “تويتر”:‏ ” تشرفت بحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت”.

وأضاف:” ناقشنا تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار كما شجعتهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا”.

وانطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، في وقت سابق من اليوم الخميس، في مدينة سرت بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.