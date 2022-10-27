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باتيلي: شجعتُ لجنة 5+5 على المضي قدماً نحو استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه شجع أعضاء اللجنة 5+5 على تحمل مسؤولياتهم والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا.

وأوضح عبدالله باتيلي عبر حسابه في “تويتر”:‏ ” تشرفت بحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت”.

وأضاف:” ناقشنا تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار كما شجعتهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا”.

وانطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، في وقت سابق من اليوم الخميس، في مدينة سرت بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

 

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المضي قدماً نحو استقرار ليبيا باتيلي شجعتُ لجنة ٥+٥

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صحيفة الساعة 24

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