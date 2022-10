وكالة الأنباء الفرنسية: خفر السواحل الليبيين هددوا بإطلاق صواريخ على طائرة إنسانية

ليبيا – أكد تقرير إخباري تلقي طائرة لمنظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية المعنية بإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين تهديدات عنيفة من خفر السواحل الليبيين.

التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية وتابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن المنظمة اتهامها للقوة البحرية الليبية المؤلفة من ميليشيات مسلحة بتهديدها بإسقاط طائرتها المختصة بالمراقبة البحرية وتوثيق اعتراض المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في تسجيل المراسلات الراديوية بين زورق خفر السواحل الليبيين والطائرة يوم الثلاثاء الماضي: “ابتعدوا عن الأراضي الليبية وإلا سنطلق عليكم بعض الصواريخ”، رغم وجود الطائرة في المياه الدولية حيث تتولى مالطا مسؤولية تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ووفقًا للتسجيل ردت الطائرة: “يرجى العلم بأنكم داخل منطقة البحث والإنقاذ الأوروبية هذه ليست المياه الإقليمية الليبية”.

ترجمة المرصد – خاص

