المنقوش تبحث مع أوردمان آخر المستجدات الليبية

أخبار ليبيا 24

بحثت، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقالت الخارجية، إن الجانبان “بحثا الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبيين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات”.

وأضافت الخارجية، أن المنقوش أكدت “البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية”.

وقالت إن القائم بالأعمال الأمريكي جدد تأكيد بلاده دعم جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي.