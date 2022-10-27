لنقي: نريد دستوراً حقيقياً لا يكثر فيه الترقيع والمجاملة والتزوير

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، بعودة البلاد للعمل بدستور الاستقلال عام 1951.

وقال لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويير”:” نريد دستوراً حقيقياً.. لا سطور يكثر فيها الترقيع.. والمجاملة.. والتزوير”.

وأضاف لنقي:” نريد دستور الاستقلال الذي كتبه الآباء والأجداد وبنى دولة الاستقلال الأولى فخر الليبيين”.

وكان لنقي، اعتبر في وقت سابق، أن النظام الملكي في ليبيا، روح دستور الاستقلال لسنة 1951.

وقال لنقي، وقتها:” دستور الاستقلال لسنة 1951 روحه النظام الملكي الدستوري، فإذا انسلخت الروح عن الجسد مات الجسد فلا أمل في إحيائه”.