تقرير فرنسي: تسوية جديدة بشأن رشوة دفعتها إيرباص لبيع 21 طائرة إلى ليبيا

ليبيا – كشف تقرير استقصائي عن محادثات تجريها سلطات فرنسا لتوسيع نطاق تسوية قياسية تم التوصل إليها في العام 2020 تتعلق بدفع شركة “إيرباص” رشوة.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية وتابعته وترجمت ما يخص الشأن الليبي منه صحيفة المرصد، نقل عن ممثلي الادعاء العام الفرنسي تأكيدهم أن الشركة تواجه تحقيقات بشأن رشوة مزعومة مرتبطة ببيع 21 طائرة إلى ليبيا في العام 2007، في إطار تحقيق أوسع في علاقات “إيرباص” مع هذا البلد.

وأوضح التقرير أن الشركة قريبة من تسوية جديدة معروفة في في فرنسا باسم “اتفاقية المصلحة العامة” وتتضمن في العادة فرض غرامات مقابل تعليق تهم جنائية مع المدعي العام المالي بشأن تعاملات سابقة في ليبيا.

