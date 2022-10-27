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اجتماع للمجلسين القضائيّيْن الليبي والإيطالي في روما

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من أعضائه، اليوم الخميس، برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما.

وقال المجلس عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إنه جرى الاتفاق على تعاون المجلسين ووضع برامج تشمل الإيفاد للدراسة والتعاون مع المعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى مجالات أخرى تخص الشأن القضائي.

وكرّم المجلس الإيطالي رئيس المجلس الليبي للقضاء، المستشار مفتاح القوى، عبر تسليمه درع وميدالية المجلس الأعلى للقضاء الايطالي.

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#المجلس الأعلى للقضاء ايطاليا روما ليبيا مفتاح القوى

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الوطن الليبية

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