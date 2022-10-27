الغرياني: أهل فبراير “سراق ومفسدين”

هاجم المفتي المعزول، الصادق الغرياني من وصفهم بـ”أهل فبراير”، واتهمهم بأنهم “سراق يملكون القصور والاستراحات، ومفسدين يسرقون النفط ويدمرون المؤسسات ويمنعون الناس من العلاج والأدوية، ويستبدون بكل شيء ويعيثون في الأرض فسادا”.

ودعا الغرياني في برنامجه الأسبوعي على قناة “التناصح”، إلى عدم الاقتداء بأهل فبراير، الذين سلموا البلاد للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ويقدمون الطاعة لأسيادهم في الخارج، وأن يجتمع النخب لتشكيل تنسيقية تضع ميثاقا للضغط من أجل الوصول إلى الانتخابات وإيقاف ما يفعله حفتر ومجلسه في طبرق وفي مجلس الدولة وعدم القبول بحكومة انتقالية ثالثة.