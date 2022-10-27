الدبيبة يناور بالانتخابات… وباتيلي يتعهد نزع سلاح الميليشيات

ناور رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أول من أمس بورقة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واعتبر مجددا أن المجتمع الليبي مهدد ممن وصفها بقوى الظلام، داعيا الشعب لـ«عدم الاستماع للغوغائيين».

وادعى الدبيبة في اجتماع لحكومته بالعزيزية أنها «منحازة للشعب الليبي في تحقيق حلمه بالوصول إلى الانتخابات»، وقال: «من يخشى الانتخابات سيعرقلها، ومن أرادها سيجد الفرص لتحقيقها». مشددا على أنه «لا يوجد أي عائق أمني للوصول إلى الانتخابات، وما نحتاجه هو التزام جميع الأطراف بها… ولا يوجد ما يمنع من إجراء هذه الانتخابات».

وبخصوص إخفاق مجلسي النواب والدولة حتى الآن في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، قال الدبيبة إن هذه القاعدة «لا يجب أن تكون مفصلة على أشخاص، بل يجب أن تكون عادلة». وتعهد بمواصلة الحكومة تقديم الخدمات في كافة مناطق البلاد، رغم ما وصفه بمحاولات جر البلاد للحرب.

في غضون ذلك، استغل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، مناسبة «أسبوع نزع السلاح»، للتعهد ضمنيا بنزع سلاح الميليشيات المسلحة، وكرر التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا، من أجل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة.

وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من أول اجتماع لباتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) في سرت. كما ناقش باتيلي مساء أول من أمس مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، سبل معالجة الأزمة السياسية الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإعداد إطار دستوري متين، يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة، لافتا في بيان له أمس إلى أنهما ناقشا نتائج اجتماع المشري مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في الرباط بالمغرب. وأعرب عن أمله في أن تؤمن هذه الجهود الاستقرار لليبيا، وإنهاء أزمة شرعية المؤسسات الوطنية التي طال أمدها.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، ليزلي أوردمان، عقب اجتماعه مع باتيلى مساء أول من أمس، إن بلاده تدعم بشكل كامل جهوده للضغط من أجل اتفاق سياسي، يمكن أن يفضي إلى انتخابات في الوقت المناسب. كما بحث أوردمان في طرابلس، أمس، مع وفد من حكومة الدبيبة الجهود المبذولة لزيادة الشفافية، والمساءلة المالية في القطاع العام من أجل التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء ليبيا.

بدوره، قال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال بحكومة الدبيبة، إنه بحث مع المستشار الإعلامي لوزارة الخارجية البريطانية، جون حسين، برامج التطوير والتدريب في مجال الاتصال الحكومي، ودعم جهود هيئة الرصد، والمشاركة في منتدى الاتصال الحكومي، المزمع عقده في طرابلس الشهر المقبل.

من جهته، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه بحث أمس في طرابلس مع كنعان يلماز سفير تركيا جهود المصرف في الإفصاح والشفافية، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم الجهود في التنمية الاقتصادية. ونقل عن يلماز إشادته بنهج المصرف في الشفافية والإفصاح، الذي ادعى أنه نال قبول المجتمع الدولي والمحلي.

إلى ذلك، أعلن منتسبو منطقة الجبل الغربي العسكرية الدخول في اعتصام مفتوح، وحذروا في بيان لهم من أن عدم صرف مرتباتهم ستكون له تداعيات قد لا تُحمد عقباها، وقالوا إن الباب مفتوح لكل الخيارات. كما طالبوا المجلس الرئاسي، باعتباره نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، بالتدخل الفوري لضمان حقوقهم.