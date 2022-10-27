المنقوش لـ«القائم بالأعمال الأمريكي»: بدأنا خطوات الاستقرار السياسي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” حيث ناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وبحث الجانبان الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات.

هذا وأكدت نجلاء المنقوش البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.

ومن جانبه نقل القائم بالأعمال الأمريكي تأكيد دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق مايتطلع له الشعب الليبي، وفق قوله.