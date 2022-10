تقرير أميركي: لهذا السبب تدفق 1100 مهاجر غير شرعي من ليبيا أملًا في وصول إيطاليا

ليبيا – أرجع تقرير إخباري تدفق 1100 مهاجر غير شرعي من ليبيا باتجاه أراضي إيطاليا لسعي هؤلاء استباق تولي رئيس الوزراء الجديدة جورجيا ميلوني لمهامها.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا ديلي بيست” الأميركية وتابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، انتقد تأخر خفر سواحل إيطاليا في إنقاذ هؤلاء القادمين بزورقي صيد ما قاد لوفاة 12 من المهاجرين غير الشرعيين بسبب الجفاف، فيما قفز العديد منهم بعدما توقفت محركاتهما طويلًا واقتراب إمدادات المياه والطعام من النفاد.

ونقل التقرير عن متحدث باسم مجموعة إنسانية قوله: إن السبب الأكثر ترجيحًا لوجود الكثير من الأشخاص على متن الزورقين بخلاف الأعداد المتعارف عليها هو محاولة الوصول إلى إيطاليا قبل أن تؤدي حكومة اليمين المتطرفي إيطاليا اليمين الدستورية للشروع في أعمالها.

ترجمة المرصد – خاص

