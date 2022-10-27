اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة لمبادرة «5 + 5 دفاع» في الرباط

انعقد أمس في الرباط الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة «5 + 5 دفاع»، برئاسة المملكة المغربية، ومشاركة رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الثمانية أعضاء المبادرة (فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا).

وأشاد الجنرال دوكور دارمي (الفريق أول)، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، قائد المنطقة الجنوبية، الفاروق بلخير، في كلمته الافتتاحية، بالجهود التي تبذلها كل البلدان الأعضاء لجعل هذه المبادرة فضاءً مميزاً لتقاسم التجارب والتفكير في مجال الأمن والدفاع من أجل تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة في ضفتي المتوسط. مجدداً التأكيد على تشبث القوات المسلحة الملكية بالتعاون العسكري المتعدد الأطراف للتصدي لمختلف التحديات، التي تواجهها المنطقة.

من جهتهم، أبرز رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان المشاركة أهمية المبادرة في مجال تبادل الممارسات الجيدة، بين القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في المبادرة، وكذا على مستوى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.

وجرى خلال هذا اللقاء تقديم الحصيلة المرحلية لمخطط العمل 2022 قبل فتح النقاش حول أهم الأنشطة، التي ينبغي إدراجها في مخطط العمل 2023. كما صادق رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان المشاركة في هذا الاجتماع على مخطط العمل لسنة 2023. وأصدروا التوصيات والخلاصات التي سيتم تضمينها في الإعلان المشترك، الذي سيتوج أشغال الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع البلدان الأعضاء المقرر في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالرباط.

وتهم هذه التوصيات أساساً تشجيع استمرار هذه المبادرة، والنهوض بتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومواصلة التعاون المتعدد الأطراف، وخاصة في مجالات السلامة البحرية، والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى وكذا البحث الأكاديمي والتكوين.

من جهة أخرى، التزم رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركون بتعزيز تعاونهم من أجل النهوض بالأمن والاستقرار في المنطقة، ورفع التحديات المشتركة في هذا الفضاء الحيوي، وخاصة محاربة الاتجار غير المشروع، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والتلوث البحري. كما أشادوا بقيادة التدريبات العملية، والجهود المبذولة في إطار مشاريع هذه المبادرة، وخاصة تجمع «5 + 5 دفاع»، والمركز الأورو – مغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، ومنتدى «5 + 5 دفاع» ومركز «5 + 5» للتكوين في مجال إزالة الألغام لدواعٍ إنسانية.

وتشكل «مبادرة 5 + 5 دفاع»، التي تم إطلاقها سنة 2004. منتدى للتشاور والتفاهم المتعدد الأطراف بين ضفتي غرب المتوسط. وتضم خمس دول من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس) وخمس دول من الضفة الشمالية (فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، إسبانيا). ويعتبر هذا المنتدى إطاراً تفضيلياً لتعزيز المعرفة المتبادلة، والتبادل حول الرهانات الأمنية المشتركة للفضاء، وتتم رئاسة هذا المنتدى بالتناوب.