خلال تسلمها أوراق اعتماده.. المنقوش: سنقدم الدعم اللازم لسفير الكويت الجديد

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، سفير فوق العادة ومفوض الكويت في ليبيا “زياد فيصل المشعان” والذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، فإن المنقوش، رحبت بالسفير الجديد لدولة الكويت، متمنية له التوفيق في مهامه، ومؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة السفير لأداء عمله.

وفقا لبيان خارجية الدبيبة، نقل “زياد المشعان” للوزيرة في مستهل لقائهما تحيات وزير الخارجية الكويتي ، مؤكدا دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وحرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأكد الجانبان، أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين، بحسب البيان.