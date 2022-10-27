النهر الصناعي: تعرّض 180 أنبوباً لسرقة أسلاكها المعدنية

الوطن|رصد

أرسل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، فريقاً من العاملين به، إلى مكان تخزين الأنابيب التابعة للمشروع؛ حيث جرى حصرها في 1920 أنبوب.

وقال الجهاز عبر صفحته على “فيسبوك”، إن 180 أنبوبا تعرّضت لسرقة أسلاكها المعدنية والقالب الحديدي الداخلي.

وأكد عضو اللجنة الإدارية في الجهاز بأنه سيتم مخاطبة الجهات الأمنية ذات الاختصاص بشأن الواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص ضد المخرّبين، على اعتبار أن الأنابيب ملكية خاصة للجهاز ولا يجوز المساس بها.

وتكوّن فريق الكشف التابع للجهاز من عضو اللجنة الإدارية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة ومنع الخسائر وقسم السلامة بموقع ترهونة وقاطع بني وليد، وبرفقة دوريات من إدارة إنفاذ القانون وجهاز الشرطة الزراعية إلى مكان.