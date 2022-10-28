مراقب تعليم تاجوراء: المدارس تعاني نقصا في المقاعد والكتب

قال مراقب التربية والتعليم تاجوراء عبد الباسط النعاس، إن كل المؤسّسات التعليمية فتحت أبوابها دون استثناء ونعاني من كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية.

أضاف في تصريحات صحفية أن بعض المدارس تعاني نقصا في المقاعد وما يصلنا من الكتاب المدرسي يتمّ توزيعه مباشرة على المدارس، والدراسة بالبلدية منتظمة والوضع في تحسّن ووضعنا آلية لاستقبال الطلاب بمرحلتيْ التعليم الأساسي والثانوي.

ولفت إلى أن الأحد القادم بداية الدراسة في رياض الأطفال وتجاوزنا نسبة 65 % من إجمالي الإنجاز في العملية التعليمية، وتغلبنا على مشكلة توزيع الجداول بضمّها لمعدّلات الأداء واستلمنا الميزانية التشغيلية ونسعى لتوفير القرطاسية ومواد التنظيف وإجراء بعض الصيانات البسيطة.