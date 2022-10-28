شركة البريقة تعلن وصول شُحنة من الوقود إلى مستودع سبها النفطي

العنوان – سبها

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أن شُحنة من الوقود بشقيه البنزين والديزل، وصلت إلى مستودع سبها النفطي.

وأكدت الشركة في بيان عبر منصتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنّها قامت بارسال 930 ألف لتر من البنزين، و 159 ألف لتر من الديزل إلى المنطقة الجنوبية.

وأفادت أن هذه الكمية سيتم توزيعها عبر 27 محطة توزيع على مختلف مناطق الجنوب، مثل سبها وأوباري والقطرون ووداي عُتبة وتراغن وغيرها من المناطق.

وأرسلت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز حوالي 1800 أسطوانة غاز طهي إلى مستودع سبها النفطي، سيتمُ توزيعها عبر 6 محطات بواقع 300 أسطوانة غاز طهي لكل محطة.