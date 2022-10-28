التويجر: يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في هذه المرحلة الحساسة

الوطن|رصد

أكّد الباحث القانوني رمضان التويجر، على أهمية تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا خلال هذه المرحلة الراهنة.

ورأى التويجر في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، أن المبعوث الأممي عيدالله باثيلي يسير بخطى ثابتة باتجاه هذا الملف الهام.

واعتبر الباحث القانوني أن اللجنة العسكرية المشتركة قد فشلت في أداء مهامها، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتثبيت دعائم الاستقرار، حيث إنها تأثرت بالصراعات السياسية القائمة في البلاد، وفق قوله.

وحذّر التويجر من نقض وقف إطلاق النار، لأن ليبيا الآن ساحة للتدخل الدولي من عدة دول كروسيا وتركيا، وأي نقض لاتفاق وقف النار سيجعل منها ساحة جديدة للمعركة بين تلك الدول.