إنقاذ القانون: التعدي على أنابيب نقل المياه التابعة للنهر الصناعي في بني وليد

العنوان – بني وليد

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أن مهندسين من جهاز النهر الصناعي رافقوا دوريات الإدارة لمدينة بني وليد للكشف على أنابيب نقل المياه.

وكشفت الإدارة أنه عثر على 1920 أنبوب سليم من إجمالي 2100 أنبوب، وباقي الأنابيب تم التعدي عليها من بعض الخارجين عن القانون وإتلاف بعضها وسرقت البقية.

وأوضحت الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وفتح محضر بالخصوص للتحري عن الفاعلين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للتعليمات الصادرة لإدارة إنفاذ القانون من قبل النائب العام بمتابعة الأعمال المنجزة في إزالة التعديات على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.