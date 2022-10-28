بن شرادة: التدخلات الخارجية خلقت فجوة بين الليبيين

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إن رئيس البعثة الأممية الجديد عبد الله باتيلي عن التقائه بالأطراف السياسية سيجد فجوة كبيرة جدا في عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية أن الفجوات هي خلاف بين الليبيين يغذيه خلاف ما بين الدول المتداخلة في الشأن الليبي.

يشار إلى أن باتيلي التقى عددا من المسؤولين في طرابلس وينغازي منذ وصوله إلى ليبيا في 14 أكتوبر الماضي، ويؤكد استمراره في عقد اللقاءات مع مختلف الأطراف للاستماع بشأن رؤيتها للوصول إلى اللانتخابات.