أمن بنغازي تضبط مصريًا زور أوراقًا ليبية بعضها بمساعدة إرهابي فلسطيني هارب

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغاي أن قسم البحث الجنائي قبض على شخص مصري الجنسية يستخدم إجراءات ليبية مُزورة لتسهيل دخوله وخروجه من الأراضي الليبية.

وأوضحت المديرية أنه عقب ورود معلومات لأعضاء قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن شخص مصري الجنسية تحصل على وضع عائلي له ولأسرته وأرقام وطنية صادرة من السجل المدني جالو.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء التحريات تحصلوا كذلك على صورة من الوضع العائلي الذي قام بتزويره الشخص المصري الجنسية ولوحظ أن الأرقام الوطنية المدونة بالوضع العائلي تحتوي على 11رقم وليس كما هو متعارف عليه والرقم الوطني للزوجة اتضح أنه يبدأ برقم فردي.

وأشارت المديرية إلى أن أعضاء التحريات تحصلوا على صورة ضوئية لجواز سفر ليبي باسم الشخص المطلوب حيث تمت مخاطبة السجل المدني (جالو) للتأكد من صحة الإجراءات واتضح أن الرقم الوطني الذي تحصل عليه الشخص المصري الجنسية يخص مواطن ليبي يُدعى ع.و.ع ومقيد بالسجل المدني طبرق.

وأكدت المديرية أن رئيس القسم لواء سليمان بوشيبة أصدر تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر وتم انتقال أعضاء التحريات عقب ورود معلومات بتواجد الشخص المطلوب بمنطقة السلماني وبالفعل تم ضبطه بمنطقة السلماني والانتقال به إلى القسم.

وبينت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.ي من مواليد 1988 مصري الجنسية واعترف بقيامه بتزوير الوضع العائلي لغرض الحصول على منحة الزوجة والأبناء بمساعدة امرأة تدعى ه.ح.س تتواجد حاليا بمدينة سبها.

ولفتت المديرية أنه اعترف أيضا أنه قام بتزوير جواز السفر عام 2011 بواسطة شخص يدعى م.م فلسطيني الجنسية لتسهيل دخوله وخروجه من وإلى الأراضي الليبية.

وأوضحت المديرية أن الشخص الفلسطيني الجنسية قام بالهروب من المنطقة الشرقية كونه ينتمي للجماعات الإرهابية واعترف باستخراجه لرخصة قيادة ليبية وإبرام عقود لمركبات وكما إعترف بتزوير إسمه الحقيقي كونه مطلوب لعدة جهات أمنية، وتم إحالته للنيابة العامة.