الفزاني: الدعم الذي تحدث عنه المبعوث الأممي للجنة 5+5 يظل مجرد كلام إنشائي

ليبيا – علق المحلل السياسي يوسف الفزاني على تصريحات المبعوث الأممي معتبرًا أن كل ذلك الدعم الذي تحدث عنه المبعوث يظل مجرد كلام إنشائي.

الفزاني أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الدعم الأممي يتمثل فقط في تسيير الحوار بين الأطراف العسكرية، في حين لم يتطرق ذلك الحوار لأهم النقاط الجوهرية المتمثلة في نزع سلاح المليشيات، غربي ليبيا.

وتابع: “الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قادران على تبني نموذج نزع السلاح بالقوة كما حدث في عديد بلدان العالم”، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تصر على تبني نموذج الحوار مع الجماعات المسلحة، رغم أنها تعلم جيدًا أن العائق الأول أمام أي حل في ليبيا ولن تكون تلك المليشيات يومًا جزءًا من الحل.

وأفاد أن نموذج نزع السلاح بالقوة طبقة الجيش الليبي في شرق البلاد ونجح بنسبة 100%، متسائلًا: “لماذا لا يدعم الجيش الليبي تطبيق ذلك في كامل التراب الليبي؟”.

