النائب العام يأمر بحبس مدير محطة توليد كهرباء غرب طرابلس ومسؤولين آخرين

العنوان – طرابلس

ذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت مر بحبس مدير محطة توليد كهرباء غرب طرابلس ؛ ورئيس لجنة التنظيفات الصناعية؛ ورئيس قسم الأمن والسلامة احتياطياً.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة باشرت إجراءات التحقيق إزاء مزاولة نشاط ماسٍّ بسلامة البيئة في محيط محطة توليد كهرباء – غرب طرابلس.

وأضاف أن نائب النيابة بنيابة النظام العام، بحث في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، حادث تلوّث التربة ومياه البحر قبالة بلدية جنزور بشكلِ يعرِّض صحة الإنسان والأحياء البحرية وسلامة البيئة للخطر.

ولفت المكتب إلى أن المحقق بادر إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطن؛ وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والأحياء والبحار.

وذكر مكتب النائب العام أنه كان من جملة الإجراءات معاينة مستوعِبات إمداد المحطة باحتياجات التشغيل؛ للوقوف على أسباب تسرُّب الوقود الثقيل منها.

وأوضح المكتب أن المحقق استنتج أن هذا الأمر مردُّه إلى إهمال وتقصير في أداء واجب معالجة التصدعات في هياكل المستوعبات رغم الخطر القائم أمام من أُسنِدت إليهم مهمة إدارة المحطة.

وذكر أنه إثر مطالعة النيابة العامة مضمون التقارير، الصادرة عن وزارة البيئة، المؤكِّدة لواقع تسرّب ثـمانية ملايين لتر من الوقود إلى التربة ومياه البحر؛ استجوب المحقق مدير المحطة؛ ورئيس لجنة التنظيفات الصناعية؛ ورئيس قسم الأمن والسلامة.

وأضاف أن الجميع اعترفوا في معرض الاستجواب، بأنهم تغاضوا عن الخطر القائم؛ ولم يتخذوا الإجراءات المرعية للحيلولة دون وقوع الكارثة البيئية.

وأوضح مكتب النائب العام أنه بعد اتهام المحقق للمستجوَبين الثلاثة؛ أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابةُ العامةُ الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة إلى سرعة الشروع في مباشرة إجراءات إزالة التلوث في سبيل ضمان الاستجابة الفعّالة لحادثة التسرّب.