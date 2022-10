كهرباء حكومة باشاآغا تبحث مع إدارات الشركة إحتياجات الشبكة الكهربائية لفصل الشتاء

ليبيا – عقد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة نائب رئيس مجلس الوزراء المكلف بالحكومة المكلفة من البرلمان عوض البدري الأربعاء اجتماعًا مع مساعد المدير العام للإنتاج في المنطقة الشرقية، ومدير إدارة التحكم الجهوي المنطقة الشرقيه، ومدير إدارة التشغيل ومساعد مدير إدارة الجهد المتوسط ، ومساعد مدير إدارة صيانة الخطوط الهوائية، ومدير دائرة مشروعات النقل بالشركة العامة للكهرباء.

الاجتماع عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة للوقوف على المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عمل الشركة لضمان الإمداد المستمر للطاقة، وخاصة في مدن ومناطق الجبل الأخضر ووضع الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالاستعدادات لفصل الشتاء القادم.

وناقش الاجتماع الذي حضره كل من مدير إدارة الدراسات والتخطيط، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة مشاكل وإحتياجات الشبكة الكهربائية ومشاكل الإنتاج والنقل والتوزيع، كما تناول الاجتماع إستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة للإدارات المعنية بالشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى ضرورة إعداد برامج تدريب وتأهيل لموظفي الشركة.

وتطرق المجتمعون كذلك لمشكلة الإطفاء التام الذي حدث للشبكة يوم الثلاثاء الماضي على مناطق الصحراء – الجنوب الشرقي، وأهمية وضع خطة لتلافي أي إنقطاع محتمل للكهرباء فيها خلال فصل الشتاء.

