خارجية الدبيبة: ندعم إيران في محاربة الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز بإيران، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين.

وقالت الوزارة التي ترأسها نجلاء المنقوش في بيان اليوم الخميس إنها تتابع الأتشطة الإرهابية المتصاعدة والتحركات للمجموعات الإرهابية، مستنكرة مثل هذه الأفعال المشينة والتي تخلف ضحايا وأضرارا.

وقدمت الوزارة في بيانها خالص التعازي للجمهورية الإيرانية وأعربت عن تمنياتها بالشفاء للمصابين، مختتمة: “ليبيا تدعم وتساند إيران في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله”.