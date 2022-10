أبوسهمين يبحث مع ممثلين عن “اتحاد ثوار 17 فبراير” الأزمة السياسية في ليبيا وسبل الخروج منها

ليبيا – التقى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ “تيار التأزيم” ممثلين عن ما يعرف بـ” اتحاد ثوار 17 فبراير “، وذلك بحضور سامي الأطرش وأحمد العشيبي وسمير الطويل.

أبوسهمين الداعم لتنظيمي مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة الارهابيين ناقش بحسب المكتب الإعلامي لتيار يابلادي العديد من النقاط المتعلقة بالأزمة السياسية في ليبيا وسبل الخروج منها ودور النشطاء والمؤثرين والقادة السياسييبن في التغيير.

كما استمع الحاضرون لوجهة نظر أبو سهمين في الحلول المطروحة ومدى فاعليتها وواقعيتها ونجاعتها في علاج الوضع الراهن وموقف التيار من هذه الحلول ومدى مساهمته فيها.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتيار يا بلادي للمساهمة في إشراك النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الشرائح المؤمنة بمدنية الدولة، وتحريضها على التظاهر من أجل ممارسة حقها المشروع في تغيير المشهد السياسي وإنهاء سيطرة المجالس الفاقدة للشرعية، والذهاب نحو تحقيق إرادة الشعب وتطلعاته وآماله.

