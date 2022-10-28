مشائخ المناطق المستقرة لـ”باثيلي”: البعثة الأممية تدير الأزمة ولا تحلّها

الوطن|رصد

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، نشطاء المناطق المستقرة ومشائخها، إلى العمل من أجل وحدة ليبيا وتجنيبها الانقسام.

جاء ذلك أثناء اجتماع باتيلي مع مشايخ ونشطاء المناطق المستقرة والآمنة، على هامش لقائه مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت، اليوم الخميس، لتباحث عدد من القضايا.

وأشار باتيلي خلال اللقاء، إلى ما تتمتع به ليبيا من موارد كثيرة، يجب إدارتها بصورة جيدة، مضيفاً: “أحثكم على عدم الانقسام والسعي نحو وحدة ليبيا، وبدورنا سنسعى بكل جهد أن نساعد الليبيين لتوحيد دولتهم”.

وتابع:” أدعوا الليبيين إلا يسمحوا للسياسيين بجرهم إلى الانقسام، هذه رسالتي ورسالة الأمم المتحدة للشعب الليبي”.

من حهتهم قال وفد المشايخ، إن البعثة الأممية تدير الأزمة ولا تحلها، لافتين إلى معاناة الليبيين من انتهاك سيادتهم الوطنية، معربين عن رجائهم من باثيلي قيادة الليبيين نحو الانتخابات.