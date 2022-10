بوجناح يبحث استكمال المشاريع المتوقفة بمستشفى الأطفال وطرابلس المركزي

ليبيا – اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان بوجناح مع مدير مستشفى الأطفال – طرابلس، ومدير مستشفى طرابلس المركزي، بحضور ممثلين عن إدارة المشروعات بوزارة الصحة، للتباحث حول استكمال المشاريع التي شارفت على الانتهاء بالمستشفيين بعد توقفها بسبب عدم تسييل المخصصات المالية للشركات المنفذة.

إدارة المشروعات في وزارة الصحة استعرضت المشاريع الجارية ونسب إنجازها، بحضور مسؤولي المشاريع بالمستشفيات المعنية.

من جانبه، أكد بوجناح عزم وزارة الصحة تسديد الديون المستحقة جزاء استكمال مبنى مستشفى الأطفال بطرابلس، على أن تقوم الشركة المنفذة بتسليم المبنى خلال شهرين.

كما ذكر الوزير أن وزارة الصحة ستشرع في تسديد جزء من الديون المستحقة لصالح الشركات المنفذة لمشاريع صيانة وتجهيز داخل مستشفى طرابلس المركزي، للدفع بعجلة الخدمات الطبية وتشغيل الأقسام والوحدات الحيوية والتي خرجت عن الخدمة بعد توقف تسييل المخصصات المالية لمشاريع الصيانة والتجهيز لتلك الوحدات والأقسام.

