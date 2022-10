تجمع علماء ومشايخ ليبيا الموالي للغرياني: التيار المدخلي المتطرف يستخدم المنابر لإستهداف المفتي

ليبيا – أدان ما يعرف بـ” التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا ” الموالي للمفتي المعزول الغرياني في بيان له ما قام به أحد خطباء الجمعة بمسجد من مساجد حي دمشق في العاصمة طرابلس مما وصفها بـ”الإساءة” للصادق الغرياني، واصفًا الأمر بأنه “سابقة خطيرة” يحاول التيار المدخلي المتطرف فرضها على المساجد بعد سيطرته على الأوقاف بالتطاول على علماء ومشايخ البلد وعلى رأسهم المفتي.

التجمع طالب في بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه حكومة تصريف الأعمال بإعادة النظر في رئاسة الهيئة العامة للأوقاف وسيطرة فكر “دخيل” على المجتمع الليبي عليها واستعماله للمنابر في مهاجمة وتشويه كل من يخالفه.

وفيما يلي نص بيان التجمع:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 9] [1]. وقال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنَّ العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إنَّ العلماء ورثة الأنبياء، إنَّ الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر”.

أما بعد:

يدين التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا ما قام به أحد خطباء الجمعة بمسجد من مساجد حي دمشق بالعاصمة طرابلس بالإساءة لسماحة مفتي الديار الليبية الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، في سابقة خطيرة يحاول التيار المدخلي المتطرف فرضها على المساجد بعد سيطرته على الأوقاف بالتطاول على علماء ومشايخ البلد وعلى رأسهم فضيلة المفتي.

و لا يخفى على كل مسلم ما للعلم من فضل وما للعلماء من منزلة، وإنَّ هذه المنزلة من أسمى المنازل وأعلاها، ويدل لذلك شواهد في الكتاب والسنة، فالعلماء أحق الناس بميراث الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام -، حتى يقوموا بتبليغ هذا الدين للناس كافة.

ويقول سفيان بن عيينة – رحمه الله تعالى -: (أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء).

وقال سهل التستري – رحمه الله تعالى -: (من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء، فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك)

وقال الشيخ السعدي – رحمه الله تعالى -: (لولا العلم؛ لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم؛ لما عرفت المقاصد والوسائل، ولولا العلم؛ ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل، العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق، بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي إلى أسفل الدركات).

لكن هناك من ابتلي بضعف الإيمان، وسلاطة اللسان، فصرف همته، ووجَّه طاقته، وضيع أوقاته، سبًّا وتجريحًا، وتنقيصًا وتسفيهًا لعلماء الأمة ورجالها المخلصين، الذين نذروا أنفسهم لحماية حوزة الدين، وإرشاد المسلمين، وتنبيه الغافلين؛ فالجناية على العلماء خرق في الدين.

• لذا كان السلف الكرام يحذرون من سب العلماء والطعن فيهم.

يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: “واعلم يا أخي – وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته – أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم”.

• وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: “لحوم العلماء مسمومة؛ من شمها مرض، ومن أكلها مات”.

• وصدق القائل حيث قال:

لحومُ أهل العلم مسمومة

ومن يعاديهم سريع الهلاك

فكن لأهل العلم عونًا وإن

عاديتهم يومًا، فخذ ما أتاك

• ويقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى:

“كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينًا للخونة، وكفى المرء شرًّا ألا يكون صالحًا، ويقع في الصالحين”.

• ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: “من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته”.

• ويقول أبو سنان الأسدي رحمه الله تعالى:

“إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح؟”.

• ويقول الإمام أحمد بن الأذرعي رحمه الله تعالى:

“الوقيعة في أهل العلم – ولا سيما أكابرهم – من كبائر الذنوب”.

وإذ يستنكر التجمع هذا الفعل المشين فإنه يدعو حكومة الوحدة الوطنية مجددًا إلى إعادة النظر في رئاسة الهيئة العامة للأوقاف وسيطرة فكر دخيل على المجتمع الليبي عليها واستعماله للمنابر في مهاجمة وتشويه كل من يخالفه.و

وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.

